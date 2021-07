Bolsas em queda antes da revisão do BCE e depois das atas da Fed. Petróleo continua a desvalorizar

há 10 min. 09h23

Europa em queda com atas da Fed a mostrarem divisão no "tapering"

As bolsas europeias estão a cair na manhã desta quinta-feira, em resposta à divulgação de ontem das atas da Reserva Federal dos Estados Unidos, referentes à última reunião de política monetária, que dão a entender que existe uma divisão no seio do banco central quanto à data da retirada de estímulos.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - cai 1,17% para os 454,06 pontos, naquela que é a maior queda das última três semanas.



As atas da Reserva Federal dos EUA foram divulgadas no final da tarde de ontem, já depois do fecho da sessão europeia. No documento, pode ler-se que as conversas sobre uma retirada de estímulos dentro do banco central norte-americano estão a ganhar cada vez mais força e há vários membros que consideraram que o abrandamento pode chegar antes do previsto.



Todos os setores na Europa estão em queda, com estaque para o setor da banca e o automóvel, que perdem cerca de 2%.