Receios da inflação levam Europa ao vermelho. Petróleo cai com previsão de aumento da oferta

14h41

Wall Street em queda com resultados das empresas em foco

Os três maiores índices de Wall Street abriram a sessão desta quinta-feira em queda, com os resultados trimestrais em foco, num dia em que os dados do emprego mostraram uma breve recuperação no mercado laboral.



O Dow Jones perde 0,27% para os 34.839,47 pontos e o S&P 500 recua 0,34% para os 4.359,91 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perde 0,39% para os 14.585,61 pontos.



O Departamento do Trabalho disse que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 26.000 para 360.000 ajustados sazonalmente na semana encerrada em 10 de julho.



Os principais índices de Wall Street têm oscilado em linha com o aumento da inflação desde meados de junho, com os investidores preocupados com uma mudança mais rápida do que o esperado pelo banco central dos EUA.



No primeiro dia de depoimento perante o Congresso, o presidente da Fed, Jerome Powell, disse que estava confiante de que os recentes aumentos de preços estavam associados à reabertura no pós-pandemia do país e que desapareceriam eventualmente.