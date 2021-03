Bolsas europeias em queda com novos "lockdowns". Investidores de olho nos leilões nos EUA

09h04

Europa em queda com novos "lockdowns" em toda a região

As bolsas europeias estão a negociar globalmente em queda, numa altura em que vários países da região, como a Alemanha, estão a equacionar alargar o confinamento decretado no país para conter o aumento de novos casos de covid-19.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa - cai 0,45% para os 422,26 pontos, com o setor automóvel a liderar as quedas (-1,6%) entre os pares do "velho continente", de mãos dadas com outros setores cíclicos.



É o caso do setor que agrupa as empresas relacionadas com a atividade turística, como hóteis, que olham para as novas restrições com maus olhos, uma vez que se irão traduzir num atraso da recuperação económica.



As atenções dos investidores estão voltadas também para a Turquia, com o "sell-off" na moeda e na bolsa a preocupar principalmente o setor da banca na Europa do sul, como é o caso do espanhol BBVA que ontem derrapou mais de 7%, devido à grande exposição que tem neste país.



Hoje a bolsa turca voltou a estar suspensa por vários minutos, com novas quedas a fazer acionar os chamados "circuit breakers" automaticamente.