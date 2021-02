Europa cai com resultados de empresas a pressionar. Mercados "cantam a música" da reflação

07h32

Futuros da Europa em queda ligeira com investidores a tentar adivinhar o que se segue

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar em queda na pré-abertura da sessão desta quarta-feira, apontando para um começo de dia com o "pé esquerdo", numa altura em que os investidores tentam perspetivar o que virá a seguir.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - caem 0,5% e os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,1%.



A chamada negociação de reflação está a impulsionar ativos ligados ao crescimento económico e aumento de preços, como é o caso das "commodities" e das ações ciclicas, assim como a fazer subir as taxas de juro das dívidas soberanas dos países.



Os investidores estão a surfar uma onda de euforia especulativa em ativos como as "penny stocks" de Wall Street - cotadas com preços de ações muito baixos - ou a bitcoin, que superou pela primeira vez na sua história a barreira dos 50 mil dólares, graças ao suporte que continua a ser dado pelos bancos centrais.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se de forma mista, com ganhos em Hong Kong (1,3%) e quedas no Japão (-0,2%).