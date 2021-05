Bolsas europeias recuperam à espera da inflação dos EUA. Petróleo sobe

09h29

Bolsas europeias recuperam de maior tombo do ano

As bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, recuperando da maior queda do ano que sofreram na véspera. O Stoxx600, que ontem caiu mais de 2%, segue a valorizar 0,49% a 438,75 pontos, numa altura em que os futuros do S&P500 estão também em alta.





O mercado aguarda agora o relatório da inflação dos Estados Unidos referente a abril, para confirmar se têm razão de ser as preocupações dos investidores com o possível disparo dos preços à boleia da recuperação da economia global.





As bolsas europeias estão a ser impulsionadas sobretudo pelas cotadas do setor mineiro, que beneficiam com a tendência de alta das matérias-primas. A Diaego destaca-se com uma valorização de 3,11% na bolsa de Londres depois da maior fabricante de bebidas destiladas do mundo ter estimado uma subida dos resultados.





Os dados revelados hoje sobre a economia britânica também estão a suportar a tendência de alta das bolsas. A economia do Reino Unido contraiu 1,5% no primeiro trimestre de 2021, superando as expectativas dos analistas, que apontavam para uma contração de 1,7% no arranque do ano.