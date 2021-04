Bolsas em queda com investidores à procura do melhor lugar para nova época de resultados

há 43 min. 07h16

Futuros em queda em semana de resultados

Os futuros das ações europeias e norte-americanas abriram esta semana a negociar em queda, seguindo algumas das perdas registadas na sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa, numa altura em que os investidores se preparam para uma nova temporada de apresentação de resultados.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas na Europa - perdem 0,1% e os futuros do norte-americano S&P500 caem 0,3%.



Na China e em Hong Kong, as ações da gigante de tecnologia Alibaba subiram, apesar da imposição de uma coima recorde na ordem dos 2,3 mil milhões de euros, por práticas anti-concorrenciais, à imagem do que aconteceu no ano passado com várias tecnológicas nos Estados Unidos.



Depois de três semanas consecutivas de subidas, prevê-se que os índices em Wall Street comecem esta semana com o pé esquerdo, com os investidores ainda à procura do melhor lugar para assistirem a mais uma temporada de números empresariais. Esta semana, e como de costume, será o setor da banca a dar o pontapé de saída.



Apesar da aceleração da recuperação económica nos Estados Unidos, a subida de novos casos de covid-19 e os atrasos nos planos de vacinação estão a gerar alguns receios.