Europa interrompe mais longa série de recordes do século. Irão e dólar pressionam petróleo

17h22

Petróleo cede com perspetiva de acordo nuclear no Irão e dólar forte

O "ouro negro" segue a perder terreno nos principais mercados internacionais, penalizado pelo facto de Teerão ter sinalizado que está perto de alcançar um acordo em matéria nuclear. Também a valorização do dólar está a pesar.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a recuar 1,40% para 71,14 dólares por barril.

Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 1,44% para 73,32 dólares.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse que o país está mais perto de um acordo para restabelecer o acordo nuclear de 2015, do qual os EUA se retiraram. A acontecer, as sanções contra Teerão deverão ser levantadas, com o país a exportar mais petróleo – se bem que neste momento isso não pareça ser a maior preocupação, já que há um défice de oferta face ao atual aumento da procura por combustível.

A robustez da nota verde também está a pressionar a cotação do crude – que é denominado na nota verde, pelo que, quando o dólar valoriza, fica menos atrativo como investimento alternativo para quem negoceia com outras moedas.

O preço do petróleo esteve a recuar de máximos de mais de dois anos "depois de a Reserva Federal confirmar a sua intenção de aumentar as taxas de juros mais rápido do que se pensava, desencadeando uma recuperação do dólar", sublinha Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, na sua análise diária.

"O tom ‘hawkish’ da Fed deverá continuar a impulsar o preço do dólar nos próximos dias, o que representa uma adversidade para o petróleo e para as outras commodities. Ainda assim, as perdas foram limitadas pela publicação dos dados dos stocks de crude dos EUA, que indicaram um declínio acentuado devido ao aumento da procura das refinarias americanas", acrescentou.