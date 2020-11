Disparo da bitcoin rouba a atenção em dia morno nos mercados

há 48 min. 09h34

Bolsas pouco alteradas com aumento de casos e otimismo com a vacina

As bolsas europeias estão a negociar sem um rumo definido esta quarta-feira, com os investidores divididos entre a preocupação com o aumento do número de casos de covid-19 e o otimismo em torno do desenvolvimento de uma vacina eficaz para o vírus.





O índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx600,cai 0,01% para 388,78 pontos, numa altura em que as principais praças da região estão divididas entre ganhos e perdas pouco acentuadas.





Entretanto, a bitcoin superou os 18 mil dólares pela primeira vez desde dezembro de 2017, um movimento que está a prender a atenção do mercado.





Fora do mundo das criptomoedas, os investidores parecem estar a fazer uma pausa depois de as ações terem atingido máximos na segunda-feira, na sequência dos progressos em direção a uma vacina. No entanto, uma distribuição generalizada de uma vacina ainda está a meses de distância, e os casos estão a subir rapidamente nos EUA e na Europa.





Por cá, o PSI-20 desliza 0,03% para 4.364,50 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia e pela Nos. A petrolífera cede 1,13% para 8,916 euros e a operadora recua 1,13% para 2,802 euros.