Lufthansa afunda 5% com corte de participação do Governo alemão

07h22

Futuros em queda após variante Delta ter derrubado sessão asiática

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura desta segunda-feira, o que aponta para um início de sessão negativo no "velho continente", seguindo as pisadas dos mercados asiáticos, onde a propagação da covid-19 continua a atrasar a recuperação das economias.



Durante a madrugada em Lisboa, a bolsa do Japão (-1,6%) e de Hong Kong (-1%) perderam força, ao passo que a procura por ativos considerados mais seguros como o iéne, numa altura em que Tóquio, a capital nipónica, poderá voltar a implementar um estado de emergência dada a propagação da variante Delta.



Na China, o índice de Xangai subiu 0,1%, mas as ações de tecnologia continuam a ser testadas pela pressão do governo de Pequim. Os mais recentes dados sobre as vendas do retalho na China subiram menos do que o esperado, com o vírus a acrescentar novos riscos à segunda maior economia do mundo.



Os investidores estão a acompanhar ainda o soar de alarmes no Congresso norte-americano, depois de os talibãs terem tomado o controlo do Afeganistão, numa altura em que as tropas que restam da NATO, com os EUA à cabeça, estão a abandonar o país.



Na semana passada, as ações nos EUA e na Europa atingiram máximos históricos à boleia dos programas de vacinação contra a covid-19. Mas a variante Delta tem estado a ameaçar o sentimento dos mercados.



As minutas sobre a última reunião da Fed e um discurso de Jerome Powell, líder do banco central, serão foco de atenção, uma vez que podem dar pistas sobre o futuro de política monetária no país.