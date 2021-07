Bolsas em queda depois de resultados da Amazon ficarem aquém do previsto

07h18

Futuros da Europa em queda após resultados da Amazon dececionarem

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na sessão desta sexta-feira, depois de os os máximos históricos de ontem, numa altura em que os resultados das gigantes de tecnologia pesam no sentimento global e ainda com os riscos da pressão da China no horizonte.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a cair 0,8% e os futuros do norte-americano S&P 500 recuam 0,7%. Na sessão asiática o sentimento foi igualmente de quedas, com desvalorizações na Coreia do Sul (-1,1%), Hong Kong (-2,2%) e China (0,7%).



Os resultados apresentados ontem pela Amazon, já depois do fecho de sessão em Wall Street, deixaram os investidores de pé atrás, uma vez que espelharam um volume de vendas abaixo do que era esperado, dando a entender que o impulso que a pandemia deu a esta retalhista online está a desvanevecer.





As vendas da Amazon, que estavam a subir mais de 40% nos trimestres recentes, aumentaram 27%.



As ações globais dão por terminada uma semana muito volátil, entre a repressão feita por Pequim a vários setores da sua economia, o que levou os índices da China e de Hong Kong a quedas superiores ao normal.