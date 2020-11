Bolsas em queda pelo segundo dia, com entusiamo pela vacina a evaporar

há 17 min. 07h13

Futuros da Europa em queda, com propagação da covid-19 a aumentar

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda, seguindo a tendência registada ontem no fecho de Wall Street e também na sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa, numa altura em que as atenções se voltam novamente para o número de novos casos de covid-19 em todo o mundo.



Em Hong Kong, na China e na Austrália registaram-se quedas entre 0,2% e 1%, enquanto no Japão, o principal índice caiu 1,3%, no dia em que o país atingiu um novo recorde de casos diários de covid-19.



Ontem, no fecho de sessão em Wall Street, o S&P 500 registou uma queda de 1%, com Nova Iorque a preparar-se para a possibilidade do encerramento de escolas e com Chicago a apertar as medidas de confinamento.



Noutro campo, a saga dos estímulos orçamentais continua. A administração de Donald Trump largou as negociações sobre um novo pacote e deixou essa pasta para ser discutida entre o líder republicano do Senado, Mitch McConell, e a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.



Trump assinou também uma ordem para proibir os investimentos dos Estados Unidos em empresas chinesas controladas pelo Estado, levando algumas cotadas como a China Mobile ou a China Telecom a caírem.



O entusiasmo pela vacina desvaneceu, principalmente depois de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, ter dito que a vacina não é suficiente para colocar um fim nos desafios económicos que a atual pandemia criou.