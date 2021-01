Bolsas em suspenso de olho nos resultados e na estreia da Fed na era Biden

07h40

Ações pouco alteradas à espera da Fed

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão a negociar sem uma tendência clara esta quarta-feira, com os investidores a analisaremos resultados das empresas relativos ao quarto trimestre e à espera da conclusão da reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos, que termina hoje.





Os futuros do Euro Stoxx 50 descem 0,2% enquanto os do S&P 500 seguem praticamente inalterados.





Na sessão asiática, o japonês Topix subiu 0,7%, o sul-coreano Kospi desceu 0,6%, o Hang Seng de Hong Kong encerrou quase inalterado e o chinês Shanghai Composite subiu ligeiros 0,1%.





As ações globais estão a negociar próximas de máximos numa altura em que as empresas dos Estados Unidos revelam como se saíram em ano de pandemia, e em que permanecem algumas dúvidas sobre os dois dos fatores que contribuíram para o otimismo recente no mercado acionista: os novos estímulos à economia norte-americana e a vacinação global contra a covid-19.





No que respeita aos estímulos, os investidores esperam mais clareza sobre o calendário da sua implementação, enquanto no capítulo das vacinas os atrasos no fornecimento levam a questionar a rapidez com que as populações ganharão imunidade ao vírus.





"A distribuição das vacinas é o desenvolvimento mais importante para ajudar a dar confiança na forma de recuperação", diz à Bloomberg Jim McDonald, diretor de investimentos da Northern Trust.





Além disso, os investidores estão expectantes em relação à Reserva Federal, que anuncia esta tarde as suas decisões de política monetária.