Bolsas europeias com tímida subida. Petróleo renova máximos e juros sobem antes de BCE

10h07

Bolsas europeias com subida tímida à boleia de resultados

As ações europeias estão a negociar em leve alta depois de um início de sessão sem uma tendência definida. Os investidores estarão atentos a uma nova fornada de resultados esta semana, bem como à reunião do Banco Central Europeu (BCE).



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores empresas da região - está a valorizar 0,01% para os 471,94 pontos, com os setores de energia e de extração de minério a liderarem os ganhos.



Na Europa, o fluxo de resultados está mais contido, apenas com destaque para para o banco HSBC que valoriza depois de ter apresentado resultados acima do previsto e anunciado uma operação de compra de ações próprias.



O olho está focado em Wall Street, onde as maiores empresas de tecnologia do país se preparam para divulgar números.



Na próxima quinta-feira, o BCE volta a reunir-se apesar de os analistas não esperarem grandes novidades. Ainda assim, o foco estará no discurso de Christine Lagarde, presidente da instituição, que pode reajustar as receios dos mercados quanto à subida dos preços e abrandamento da economia.