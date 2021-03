Bolsas europeias aliviam de máximos de mais de um ano

há 27 min. 07h24

Futuros caem na Europa e EUA

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão em queda ligeira esta quarta-feira, 10 de março, depois das subidas de ontem nos mercados acionistas.





Os futuros do Euro Stoxx 50 deslizam 0,3%, enquanto os do S&P 500 caem 0,2%.





Ontem, na sequência do alívio nos juros das Treasuries dos Estados Unidos e do regresso do apetite pelo risco por parte dos investidores, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, encerrou no nível mais elevado em mais de um ano, enquanto o tecnológico Nasdaq escalou 3,7% na sua melhor sessão em quatro meses, recuperando parte das perdas registadas no recente selloff.





Já na sessão asiática, o japonês Topix encerrou pouco alterado, o sul-coreano Kospi caiu 0,5%, o Hang Seng de Hong Kong subiu ligeiros 0,1% e o CSI 300 da China subiu 1,2%.





Dados revelados na China dão conta de um aumento dos preços no produtor, destacando o risco de o país "exportar" inflação, já que as fábricas cobrarão mais pelos produtos vendidos no estrangeiro. Também os próximos dados sobre os preços no consumidor nos EUA devem mostrar um aumento anual ligeiramente mais rápido.