07h38

Primeiro o Ida, agora o Nicholas: petróleo sobe pelo terceiro dia à boleia de furacões

Os preços do petróleo continuam a subir à medida que outro furacão vai continuando a fazer estragos na região produtora do Golfo do México, que ainda recupera do furacão Ida, que travou grande parte da produção. Agora, tanto o Brent como o americano WTI estão em máximos desde o início de agosto.



A tempestade tropical Nicholas, que trouxe fortes chuvas e vento agressivo também no Golfo, rapidamente evoluiu para o patamar de furacão e dirige-se para Houston, no estado norte-americano do Texas, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC).



O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a subir 0,75% para os 74,06 dólares por barril, enquanto que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) avança 0,81% para os 71,00 dólares por barril.





Os refinadores norte-americanos estavam a recuperar do furacão Ida mais depressa do que a produção petrolífera, sendo que a maioria das novas refinarias do Louisiana que foram impactadas já estariam a retomar as operações, apesar de não haver ainda crude suficiente. Mas com este novo revés, terão de ser feitas novas contas.

Segundo o Goldman Sachs, o furacão Ida terá levado a uma diminuição de cerca de 30 milhões de barris dos inventários norte-americanos de crude.