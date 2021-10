Europa ensaia forte recuperação com apoio de Putin, BCE e tréguas no Senado dos EUA

07h40

Futuros em alta com apoio da energia russa e do senado norte-americano

Os futuros das ações europeias estão a disparar na pré-abertura de sessão desta quinta-feira, apontando para um começo de dia com o "pé direito", depois de notícias encorajadoras vindas dos EUA e também da Rússia - por diferentes motivos.



Em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin disse que estava a trabalhar para atenuar a atual crise de energia que se vive no continente europeu, aumentando a produção através da Ucrânia e bombeando mais petróleo para a Zona Euro, ainda este ano. Esta reação do líder moscovita surge depois de os preços do gás terem disparado 40% em alguns minutos na passada quarta-feira.



O senador republicano Mitch McConnell propôs adiar o fim da flexibilidade em torno do limite de dívida que os EUA podem alcançar até dezembro deste ano. Assim, a maior economia do mundo pode continuar a endividar-se para atenuar os efeitos imediatos da atual pandemia, mas correndo o risco de alimentar a atual montanha de dívida.



Para já, os mercados parecem ter aplaudido o adiar de uma discussão entre republicanos e democratas sobre este tópico, mas anteveem já mais turbulência no Senado norte-americano no final do ano, altura em que este limite tem fim. Os republicanos já fizeram notar que chumbariam qualquer plano para eliminar este mecanismo de forma permanente.



Com este conjunto de notícias, as ações asiáticas conheceram fortes ganhos neste que é o último dia de "descanso" dos índices chineses, que estão encerrados desde a passada sexta-feira, devido ao aniversário da República Popular da China. No Japão (0,1%), em Hong Kong (2,4%) e na Coreia do Sul (1,6%) registaram-se subidas.



E deverá ser o "verde" que vai pairar no início de sessão europeia, com os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da região - a ganharem 1,2%. Nos EUA, depois de um ganho no final de sessão de quarta-feira em Wall Street, os futuros avançam ligeiramente.



A juntar aos desenvolvimentos nos EUA e na Rússia, o Banco Central Europeu (BCE) está a estudar a criação de um novo programa de compra de dívida para lançar depois de o PEPP, o programa que foi criado para atenuar os efeitos da pandemia, terminar, avança a Bloomberg citando fontes próximas do assunto. Atual cheque de 1,85 biliões deve ficar sem notas disponíveis em março do próximo ano.



Os investidores aguardam ainda a divulgação dos dados do emprego nos EUA, que será feita amanhã, e ainda um novo encontro virtual entre o presidente norte-americano Joe Biden e o homónimo chionês Xi Jinping.