Bolsas europeias apontam para ganhos. Ásia termina sessão no verde

há 54 min. 07h50

Fed mais "dovish" dá força à sessão asiática. Europa deve seguir tendência e negociar com ganhos

Os principais índices europeus estão a caminho de uma negociação em terreno positivo, à semelhança do que aconteceu esta quinta-feira.



A influenciar a sessão estão comentários de Raphael Bostic, presidente da Fed de Atlanta, que afirmou que o banco central poderá estar em condições de pausar, por algum tempo, mais subidas das taxas de juro já este verão.



As palavras do responsável foram interpretadas pelos investidores como uma posição mais "dovish", apesar de muitos membros da Reserva Federal norte-americana terem vindo a reiterar que, devido à alta inflação e ao robusto emprego, a Fed precisará de realizar mais aumentos dos juros diretores e mantê-los em terreno restritivo durante mais tempo.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,5%.



Na Ásia, a negociação foi positiva, com os índices da região a caminho do primeiro ganho semanal num mês, numa altura em que os mercados aguardam a próxima reunião do Partido Comunista Chinês (PCC), sendo esperadas menos medidas de estímulo económico, após ter sido revelada uma boa recuperação da atividade industrial em janeiro.



As praças japonesas lideraram os ganhos na região depois de ter sido revelado que o país tinha a taxa de desemprego mais baixa em três anos.



Na China, Xangai subiu 0,2% e o tecnológico Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,7%. No Japão, o Nikkei ganhou 1,4% e o Topix pulou 1,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,1%.