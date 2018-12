Bolsas europeias e petróleo sobem na sessão mas não escapam às quedas avultadas em 2018

As bolsas europeias seguem em alta nesta última sessão do ano, a beneficiar do sentimento positivo gerado pelas palavras dos presidentes da China e dos EUA sobre as negociações comerciais. Ainda assim, o balanço do ano é tudo menos de ganhos.

Reuters

As bolsas europeias iniciaram a última sessão do ano a subir, a beneficiar do alívio de pressão provocado pela guerra comercial entre EUA e China. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, sobe 0,32% para 337,29 pontos.

A contribuir para a subida das bolsas europeias está o optimismo deixado pelos líderes da China e EUA este fim-de-semana, depois de uma conversa telefónica. O presidente da China, Xi Jinping, disse esperar que os dois países cheguem a um acordo "o mais rápido possível". Já Donald Trump afirmou que houve "grandes progressos" nas negociações comerciais entre os dois países, o que dá algum alento aos investidores.

Ainda assim, o balanço do ano não é risonho. O Stoxx600 deverá terminar o ano com uma queda de cerca de 13,5%, o que representará o pior desempenho desde 2008, ano marcado pela crise financeira mundial.

E as quedas avultadas não se restringem às bolsas europeias. O petróleo também deverá fechar com a maior desvalorização desde 2015, sendo que neste último trimestre a descida foi superior a 30%, o que já não acontecia desde 2014. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está hoje também a apreciar 2,22% para 54,39 dólares, ainda assim algo insignificante perante a descida de quase 20% que acumula no ano.

A queda dos preços do petróleo foi verificada, sobretudo, neste último trimestre do ano, um período de grande volatilidade e quedas acentuadas, provocadas pelos receios em torno do crescimento económico mundial, da guerra comercial, das políticas monetárias e descida pronunciada das matérias-primas, com especial destaque para o petróleo.