Valvena afunda 45% após Reino Unido ter cancelado contrato de vacinas

07h18

Futuros da Europa recuam com investidores em modo "wait and see"

Os futuros das ações europeias estão em leve queda na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, numa altura em que os investidores tentam assimilar todos os recentes acontecimentos que podem influenciar a negociação em bolsa.



"Os mercados estão confusos e infelizes. Alpha ou Delta? Inflação ou deflação? E geopolítica em todo o lado. Assim sendo, as ações dos EUA foram abaixo na sexta-feira (...). Espera-se mais confusão até que os mercados percebam o que se está atualmente a passar com a covid-19, no lado orçamental, depois do QE ['quantitative easing'], na cadeia de produção e nas criptomoedas", dizem os analistas do Rabobank, numa nota matinal.



Os futuros do Euro Stoxx 50, que agrupa as 50 maiores cotadas da região, estão a cair 0,1%. Mas os futuros do norte-americano S&P 500 estão a subir 0,1%. No continente asiático, Hong Kong liderou as perdas (-2%) com as grandes tecnológicas chinesas novamente a pressionarem, depois de um novo avanço do governo sobre a Alipay.



Agora, Pequim quer mesmo acabar com o monopólio da empresa de pagamentos eletrónicos que pertence ao Ant Group, adianta o Financial Times, e criar uma nova aplicação para o sistema de empréstimos que será detida pelo estado. A ideia será uma fusão entre as duas aplicações, mas com o governo a deter metade.



A propagação da covid-19 continua a tirar o sono aos investidores, mesmo que os planos de vacinação continuem a bom ritmo. E com o possível fim da era de estímulos pandémicos criada pelos bancos centrais, surge um novo risco para os mercados financeiros.



No lado orçamental, o presidente dos EUA, Joe Biden, enfrenta alguns obstáculos na aprovação do seu pacote de 3,5 biliões de dólares que, a ser aprovado, fará com que o aumento de impostos seja menor do que o esperado inicialmente. As taxas sobre os ganhos das grandes empresas vão aumentar de 21% para 26,5% e não 28% como era previsto inicialmente; e os ganhos de capital sobem de 20% para os 25% e não para os 39,6% como estava planeado.



Em termos geopolíticos, a Coreia do Norte voltou a animar as tensões na Península da Coreia depois de um novo teste de um míssil.