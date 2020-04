Desilusão toma conta dos investidores: Conselho Europeu e Remdesivir penalizam bolsas

09:20

Petróleo recupera de olhos postos em cortes na produção

O petróleo termina uma semana que começou de forma muito atribulada a reforçar no verde. Depois de na segunda-feira as cotações do barril em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), terem descido a níveis negativos e tocado os -40 dólares, seguiram-se quatro sessões de recuperação. Esta sexta-feira, o WTI sobe 1,58% para os 16,76 dólares, e uma semana que iniciou com uma quebra superior a 300% prepara-se para fechar com uma perda acumulada de apenas pouco mais de 8%.





Em Londres, o barril de Brent tem-se movido no mesmo sentido do de Nova Iorque, e as cotações seguem com um ganho de 0,47% para os 21,43 dólares. O balanço semanal é contudo mais pesado, contando uma desvalorização de quase 24%.





A trazer algum alívio às cotações estão os cortes na produção por parte de alguns operadores dos Estados Unidos, que deverão levar a uma descida de 20% da produção a nível global. O Kuwait e a algéria também já comunicaram que estavam a antecipar os cortes acordados pelo cartel dos maiores exportadores e respetivos aliados.





Apesar destes sinais, ainda não é certo quando a procura irá retomar, pelo que novas descidas continuam à espreita.