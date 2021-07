Bolsas europeias em queda após maior desvalorização num ano em Xangai

07h57

Futuros da Europa em queda após maior perda da China em um ano

Os futuros das ações europeias estão em queda na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, o que indica um possível início de sessão com o "pé esquerdo" na região, depois de se ter registado um tom negativo na sessão asiática.



Pequim continua a pressionar as grandes empresas de tecnologia chinesas, castigando os índices de Hong Kong e as próprias ações chinesas, ofuscando os novos máximos históricos registados nos EUA, na semana anterior.



O índice de referência em Hong Kong desvalorizou 3,6% e a bolsa de Xangai, na China, caiu 2,6%.



Um cabaz de várias ações de empresas de tecnologia em Hong Kong desvalorizaram mais de 6%, durante a madrugada em Lisboa, e as ações chinesas sofreram a maior queda no espaço de um ano.



Os investidores continuam atentos à temporada de resultados que decorre com força nos EUA e na Europa, com cerca de 87% das empresas do S&P 500 a superarem as estimativas dos analistas, até ao momento.