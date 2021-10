Bolsas europeias em queda após resultados aquém em Wall Street

há 54 min. 07h26

Futuros da Europa em queda após resultados abaixo do esperado em Wall Street

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em queda na pré-abertura desta sexta-feira, seguindo as perdas de ontem nos EUA, onde algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo divulgaram resultados aquém do esperado.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa - estão a cair 0,4%. Durante a madrugada em Lisboa, as praças asiáticas negociarem de forma mista com perdas no Japão (-0,1%), em Hong Kong (-0,5%) e na Coreia do Sul (-0,9%), mas ganhos na China (0,4%).



De Pequim surgem novidades quanto ao caso Evergrande, depois de o grupo de imobiliário chinês ter conseguido liquidar um novo pagamento de dívida a alguns credores, ganhando mais algum tempo para os próximos compromissos.



Nos EUA, a Amazon e a Apple apresentaram números que desapontaram os investidores e estão a pressionar os futuros do tecnológico Nasdaq 100, sinalizando uma possível perda conjunta em torno de 200 mil milhões de dólares quando os mercados norte-americanos abrirem.