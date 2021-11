Bolsas europeias em queda com inflação recorde nos EUA

07h03

Futuros europeus em queda após escalada de preços nos EUA

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em queda na pré-abertura desta quinta-feira, depois de a inflação nos EUA ter sido a maior das últimas três décadas, levando também os índices de Wall Street para o "vermelho".



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa - cai 0,3%, depois de uma noite sem tendência definida nos mercados asiáticos, durante a madrugada em Lisboa. Na China, o maior índice ganhou 1%, enquanto que em Hong Kong e na Coreia do Sul desvalorizaram entre 0,2% e 0,6%.



As preocupações com as pressões face ao aumento de preços trazem ainda os receios de um aperto mais rápido do que o esperado da política monetária, por parte dos bancos centrais. Os juros do Tesouro norte-americano a dez anos dispararam mais de 10 pontos base ontem.



Os investidores duvidam do caráter "temporário" da inflação, que tem sido usado pelos bancos centrais, numa altura em que se prevê que a Reserva Federal dos EUA aumente as taxas de juro diretoras o mais cedo possível. Caso venha a acontecer, tira atratividade ao mercado de ações.



Na Europa, Robert Holzmann, austríaco membro do Banco Central Europeu (BCE) já veio dizer que a autoridade bancária deve parar de comprar dívida em setembro do próximo ano, caso a inflação permaneça elevada.