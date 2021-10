Bolsas europeias encolhem após novo incumprimento do Evergrande

há 40 min. 07h47

Futuros em queda com falha do Evergrande e receios sobre inflação a pairar

Os futuros das ações europeias negoceiam em queda na pré-abertura de sessão desta terça-feira, apontando para um início de dia com o "pé esquerdo". As pressões do aumento de preços da energia e uma nova falha do grupo Evergrande alimentam os receios dos investidores.



No continente asiático, o índice MSCI para a Ásia-Pacífico interrompeu um ciclo de três dias seguidos a valorizar, com o setor de tecnologia a liderar as perdas e a Coreia do Sul a registar uma prestação abaixo dos pares (-1,2%). Mas as perdas alastraram-se a outros países vizinhos como a China (-1,1%) e o Japão (-0,6%).



O Evergrande, grupo gigante do setor imobiliário na China que tem feito manchetes pelo seu incumprimento, voltou a falhar o terceiro pagamento aos seus credores pela terceira semana consecutiva, alimentando os receios do mercado sobre um "efeito dominó" que se alastre para o resto das empresas no mesmo ramo.



Alguns obrigacionistas, investidores que compraram dívida da empresa, disseram que não receberam o pagamento de uma parte de dois cupões cuja maturidade final expira em abril de 2022 e abril de 2023. A juntar às outras duas falhas do final de setembro, a empresa tem cerca de 179 milhões de dólares por pagar aos credores.



Os mercados globais estão a ter dificuldades para lidar com a inflação, numa altura em que os preços da energia e dos materiais estão em máximos de vários anos. A temporada de resultados dá o pontapé de saída esta semana, com os bancos em Wall Street, mas espera-se uma época mais fraca em comparação com os três meses anteriores.