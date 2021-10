Bolsas europeias na "linha de água" com Evergrande a centrar atenções

há 51 min. 07h45

Futuros sem rumo com Evergrande a centrar atenções

Os futuros das ações europeias estão a negociar na "linha de água" na pré-abertura da última sessão desta semana, de olhos postos novamente na China.



O Evegrande, grupo de imobiliário e construção chinês, conseguiu evitar o incumprimento aos credores à última da hora, depois de ter liquidado o pagamento de um cupão cujo prazo tinha expirado há quase 30 dias. Se passasse essa data entraria em território de "default".



Agora, a empresa tem ainda o pagamento de dois cupões em atraso e, até ao final do ano, terá mais quatro pela frente.



A Reserva Federal dos EUA está perto de começar a reduzir a compra de dívida, numa altura em que a inflação no país está em máximos de vários anos nos 5,4%.



As ações em todo o mundo preparam-se para a terceira semana consecutiva de ganhos.