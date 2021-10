Bolsas europeias com medo dos preços do petróleo. Juros da Zona Euro sobem

07h47

Emprego fraco nos EUA afeta futuros na Europa. Japão com fortes ganhos

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, ainda com os dados do emprego norte-americano a pesarem sobre o sentimento dos investidores, que se mostram menos confiantes na recuperação da maior economia do mundo.



Ainda assim, a sessão foi animada no continente asiático, com o setor de tecnologia a liderar os ganhos no Japão e na China. O primeiro-ministro nipónico Fumio Kishida anunciou que não estava a equacionar a criação de novos impostos sobre os ganhos das empresas e, na China, a gigante Meituan recebeu uma multa da concorrência menor do que o esperado.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa - está a perder 0,2%, em linha com o registado nos futuros do norte-americano S&P 500. Durante a madrugada em Lisboa, registaram-se fortes ganhos no Japão e em Hong Kong (1,8%). Na China, o índice principal ganhou 0,2%.



Os dados do emprego revelados na sexta-feira pelo Estados Unidos ficaram 61,2% abaixo do esperado, colocando em dúvida a possibilidade de "tapering" a curto prazo. O país criou 194 mil empregos em setembro, segundo os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho norte-americano. A previsão dos economistas era que o volume de novos empregos atingisse os 500 mil, mas o impacto da variante delta na economia dos Estados Unidos veio contrariar as expectativas.



Os investidores começam a posicionar-se para a nova temporada de resultados referentes ao terceiro trimestre, um período marcado por vários focos de ansiedade, como o mercado de imobiliário da China, a crise da energia ou o medo da inflação.