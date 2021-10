Bolsas europeias perdem de olhos postos na queda de 14% do Evergrande

há 52 min. 07h44

Futuros da Europa em queda de olhos postos no Evergrande

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura desta quinta-feira, à boleia da má prestação dos índices asiáticos que foram afetados pelo regresso do Evegrande à negociação.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores empresas da região - estão a perder 0,5%. Na Ásia registaram-se quedas em todas as praças com Japão, Coreia do Sul e Hong Kong a perderem cerca de 1%.



O Evergrande, gigante do imobiliário chinês, viu as suas ações afundarem no seu regresso à negociação depois de uma suspensão de três semanas, no mesmo dia em que divulgou uma queda de 97% nas vendas de imóveis durante aquele que costuma ser o pico no mercado imobiliário - agravando o seu problema de liquidez.



A cotação da empresa chinesa desvalorizou 14% na sessão desta quinta-feira, que decorreu durante a madrugada em Lisboa. No período em que esteve suspensa, a cotada de Pequim falhou o pagamento de outros dois cupões aos obrigacionistas nas duas semanas seguintes. O último aconteceu a 12 de outubro. As ações do grupo estavam congeladas desde 4 de outubro.



Nos EUA, a conversa sobre uma retirada de estímulos voltou a aquecer, depois de Randal Quarles ter dito que estava a favor de um abrandamento dos apoios gradual já no próximo mês, uma vez que mostra preocupação com a subida de preços no país.