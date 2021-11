Bolsas europeias recuam após dados económicos da China e de olho na inflação dos EUA

há 1 min. 09h53

Bolsas europeias em leve alta antes de dados da inflação dos EUA

As bolsas europeias abriram a negociar em leve alta, mas estão agora com uma tendência mais indefinida, devido aos receios que existem em torno da pressão inflacionária em todo o mundo.



O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores empresas da região, está a perder 0,07% para os 482,35 pontos.



Na China, os preços de fábrica dos produtos subiram em outubro ao nível mais elevado desde 1995, com um disparo de 13,5%.



Agora a bola muda de flanco para os EUA, que vão apresentar os números da inflação de outubro antes da abertura de Wall Street. As estimativas apontam para uma subida perto dos 6%, o que representaria o valor mais elevado nos últimos 30 anos.



A confirmar-se, pode originar uma postura mais agressiva da Fed, o banco central norte-americano, no "combate" à inflação. Numa entrevista à CNBC, James Bullard, da Fed de St. Louis, disse que a Fed deverá subir os juros por duas vezes no próximo ano.