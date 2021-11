Bolsas europeias recuam de olhos postos nos bancos centrais

há 14 min. 07h33

Futuros em queda de olho na covid-19, inflação e bancos centrais

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta terça-feira, seguindo as perdas registadas durante a madrugada na sessão asiática. Os investidores estão a avaliar a nova propagação de covid-19 na China ao mesmo tempo em que aguardam pela resposta dos bancos centrais à escalada da inflação.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa - estão a encolher 0,2%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,1%. Na Ásia registaram-se quedas no Japão (-0,6%), na China (-1,2%) e em Hong Kong (-0,3%).



Em Pequim, capital da China, a ameaça de propagação da covid-19 voltou depois de uma professora infetada ter estado presente em 18 escolas na região. Na Austrália, o banco central eliminou o seu alvo para os juros da dívida, numa altura em que prevê que demore algum tempo até que a inflação regresse ao normal.



Nos EUA, o banco central norte-americano está hoje reunido novamente para debater o futuro da sua política monetária. O encontro de dois dias surge numa altura em que a pressão dos preços está a ser alimentada pela maior crise de oferta nos EUA desde a crise do petróleo de 1973. A Fed deve anunciar uma redução gradual do seu programa de compra de títulos.



Para já, os resultados das empresas têm sido capazes de suster os receios em torno da inflação, mas uma mudança na atuação dos bancos centrais poderá fazer novamente abanar as ações.