Bolsas europeias abrem em terreno positivo. Petróleo e ouro em alta

07h35

Futuros da Europa apontam para abertura em alta. Bancos centrais centram atenções

A manhã desta segunda-feira poderá ser marcada pelo regresso de um sentimento positivo às bolsas europeias. Os futuros da Europa antecipam uma abertura em alta, numa semana marcada por várias reuniões dos bancos centrais, que vão afetar os mercados.



O índice Stoxx 50, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, está a negociar na pré-abertura desta sessão em terreno positivo, com uma valorização de 0,357%.



Nos mercados asiáticos, cuja sessão já terminou, as bolsas estiveram, maioritariamente, no "verde". No Japão, o Nikkei e o Topix fecharam com ganhos de 0,71% e 0,13%, respetivamente. Em Hong Kong, o Hang Seng, desvalorizou 0,18%, enquanto a bolsa de Xangai fechou a subir 0,40%.



Os investidores estão confiantes de que os mercados são capazes de navegar as decisões de política monetária que serão anunciadas ao longo da semana, enquanto ganham algum fôlego depois das perdas devido à variante ómicron e ao seu impacto da retoma económica.



É esperado que a Reserva Federal norte-americana anuncie uma redução mais rápida da compra de ativos e, com isso, se inicie um aumento das taxas de juro mais cedo do que o esperado. Além disso, a Fed vai ainda atualizar as projeções económicas, depois de a inflação ter atingido máximos de 39 anos.



Além da Fed, os investidores estão ainda atentos às reuniões desta semana do Banco Central Europeu (BCE), onde será anunciado o sucessor do programa de emergência pandémica que vai fechar ao fim em março, bem como do Banco de Inglaterra e do Banco do Japão.