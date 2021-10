Bolsas europeias sem tendência definida à espera de números de Wall Street

07h14

Futuros da Europa sem rumo à espera de temporada de resultados

Os futuros das ações europeias estão a negociar sem uma tendência definida, num dia que será marcado pelo início da temporada de resultados das empresas relativos ao terceiro trimestre deste ano. Nos EUA, os futuros do S&P 500 perdem 0,5%.



No Japão, o principal índice registou uma queda modesta (-0,3%), à semelhança do que foi registado na China (-0,5%). Já a Coreia do Sul conseguiu ver o seu maior índice a valorizar 0,9%, depois de um forte relatório sobre os dados do emprego no país.



Começa hoje a nova época de resultados empresariais, com as atenções voltadas para Wall Street onde o setor da banca vai dar o pontapé de saída.



Entre as maiores empresas de tecnologia um pouco por todo o mundo, o sentimento permanece ligeiramente negativo depois de a Apple anunciar um provável corte de produção do iPhone 13 este ano, devido às falhas de semicondutores.



Outro dos focos do dia está nos dados da inflação que serão divulgados nesta quarta-feira nos EUA, no mesmo dia em que a Reserva Federal do país revela as atas da última reunião de política monetária.



O presidente do banco de Atlanta, Raphael Bostic, disse que os altos preços do consumidor estão a durar mais tempo do que o previsto e, por isso, não é apropriado referir-se a este fenómeno como transitório.