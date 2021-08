Stoxx 600 na "linha de água", com setor das viagens a pesar. Petróleo e ouro a subir

há 13 min. 09h23

Stoxx 600 na "linha de água". PSI-20 de novo no vermelho

O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas do velho continente, está a avançar 0,02%, numa sessão que está a ser morna nas praças europeias.



Neste momento, entre as principais praças da Europa ocidental, apenas o português PSI-20, o francês CAC 40 e a bolsa da Grécia estão no vermelho. O PSI-20 arrancou a sessão no vermelho, inverteu para ganhos muito ligeiros e, nesta altura, está novamente em terreno negativo, a depreciar 0,15%. Menos expressivo é o deslize do índice francês, que deprecia 0,01%.



Já o índice alemão, o DAX, ganha 0,05%. O inglês FTSE 100 aprecia 0,11% e a bolsa de Amesterdão ganha 0,15%. Em Itália, o índice avança 0,12%.



Neste momento, os setores em terreno positivo registam ganhos ligeiros, como é o caso do imobiliário, que avança 0,35%, ou do setor do petróleo, que avança 0,23%. Em sentido contrário, o setor das viagens cai 0,63% e o setor da banca deprecia 0,26%.



Mais uma vez, é um dia de cautela e também de espera para os investidores, que aguardam com expectativa as declarações de Jerome Powell, o líder da Fed dos EUA.