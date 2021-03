Bolsas expectantes em dia de nova bazuca na América

há 31 min. 07h22

Futuros da Europa em leve alta a aguardar por nova bazuca na América

Os futuros do Euro Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa - está a subir 0,2% na pré-abertura desta quarta-feira, apontando para um arranque de sessão em leve alta, num dia em que será apresentado o novo pacote orçamental nos Estados Unidos, no valor de 3 biliões de dólares.



Em Wall Street, os futuros do S&P 500 estão a negociar na linha de água, depois de uma sessão mista no continente asiático, com ganhos na Coreia do Sul, mas perdas na China e no Japão.



O colapso do fundo Archegos Capital Management, de Bill Hwang, continua a fazer estragos no setor da banca, à medida em que se vão descobrindo novos "players" que tinham uma forte exposição, como é o caso do japonês Mitsubishi UFJ Financial Group.



Durante a madrugada em Lisboa, os juros do Tesouro nos Estados Unidos voltaram a subir para máximos de 14 meses, estando agora no patamar dos 1,77%, numa altura em que os investidores estão a avaliar a recuperação económica e o impacto que terá na inflação norte-americana.



Joe Biden, o presidente do país, vai divulgar mais pormenores sobre o seu novo plano de 3 biliões de dólares, que será focado nas infraestruturas, e que sucede ao plano mais a curto-prazo de 1,9 biliões de dólares aprovado há umas semanas no Congresso.