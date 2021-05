Automóvel, construção e energia dão gás à Europa. Petróleo dispara e juros voltam a aliviar

08h46

Europa em leve alta com investidores a olharem para recuperação da economia

As bolsas europeias estão a negociar em leve alta nos primeiros minutos de negociação nesta sexta-feira, com os investidores a olharem com mais atenção para a recuperação económica nas maiores economias, numa altura em que o nível de restrições diminuiu.



Por esta altura, o Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - sobe 0,29% para os 443,16 pontos, com o setor das fabricantes automóveis a liderar os ganhos. Entre as empresas destaca-se a Richemont, fabricante de joelharia de luxo, que subiu 6,2% depois de ter superado as estimativas de vendas.



As ações europeias estão a terminar uma semana marcada por um grande grau de volatilidade, com os investidores a acumularem os receios sobre a inflação com o otimismo numa recuperação económica mais ágil do que o previsto inicialmente.



As principais nações europeias tomaram medidas nos últimos dias para suspender algumas restrições à circulação, com Itália a eliminar o toque de recolher obrigatório e França a reabrir restaurantes para refeições ao ar livre.



O Stoxx 600 acumula uma valorização de cerca de 10% neste ano, liderado por setores cíclicos, como bancos e fabricantes automóveis.