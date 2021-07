Bolsas "flat" com otimismo em torno das vacinas a ser ofuscado pelo aumento de casos covid

07h52

Futuros da Europa e dos EUA estáveis à espera de novos catalisadores

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar de forma praticamente inalterada, deixando algumas dúvidas sobre qual a tendência que vai adotar na abertura de sessão desta sexta-feira.



Por um lado, os investidores mostram-se confiantes com o processo de vacinação nas maiores economias do mundo, mas por outro, o aumento de contágio com a variante Delta de covid-19 está a criar alguma incerteza no que à recuperação económica diz respeito.



Mas do setor farmacêutico vieram boas notícias com a britânica Johnson & Johnson a dizer que a sua vacina era eficaz contra esta variante do coronavírus.



A par deste otimismo, os dados ontem anunciados pelos EUA, sobre o mercado laboral e a recente prestação da indústria transformadora, confirmaram o bom ritmo de recuperação desta que é a maior economia do mundo.



Outro dos destaques de hoje vai para o preço do petróleo, numa altura em que o Brent, que serve de referência para Portugal, está a negociar acima dos 75 dólares por barril, apesar de nenhuma decisão final ter sido tomada na reunião de dois dias da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados, liderados pela Rússia).