Europa mantém-se na ribalta com estímulos e acalmia em Itália. Juros aliviam com Draghi aos comandos

08h58

Juros de Itália aliviam com Draghi aos comandos

Em Itália, o aparente apaziguamento da incerteza política deixa os juros das obrigações aliviar: estes caem 5,5 pontos base para os 0,595%, depois de o chefe de transalpino, Sergio Mattarella, ter encarregado o ex-presidente do banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, para formar esta quarta-feira um governo de emergência face à pandemia que assola o país. Mattarella também pediu ao Parlamento para aprovar o governo de emergência face ao fracasso das negociações entre as forças da antiga coligação para a formação de um novo executivo.



Na referência europeia, a Alemanha, a tendência é de agravamento há quatro sessões consecutivas, que culminou com uma subida de 2,1 pontos base para os -0,470%. Esta tendência verifica-se a par da recuperação de confiança por parte dos investidores, que ganham apetite ao risco, dirigindo-se aos mercados de ações.

Já os juros da dívida a dez anos em Portugal estão a aliviar 1 ponto base para os 0,043%, invertendo novamente a tendência do dia anterior – uma alternância que mantém desde quinta-feira passada.





Esta quarta-feira é ainda dia de emissão, em que o instituto que gere a dívida pública, o IGCP aproveita as taxas de juro em mínimos históricos para se financiar em prazos muito longos. A emissão a 30 anos será a primeira desde 2015 e deverá estar no mercado esta quarta-feira, um dia depois de o INE anunciar um desempenho melhor do que previsto no quarto trimestre.