Europa dividida com estímulos e pandemia a puxarem em direções opostas

07h37

Bolsas mundiais confiantes com estímulos e com resultados das empresas

As ações estão a mover-se em terreno positivo desde a Ásia até aos Estados Unidos, passando pela Europa. Os investidores focam-se na hipótese de receberem novos estímulos e de haver suporte por parte da Reserva Federal norte-americana, à medida que a pandemia se agrava.





No Oriente, a Coreia do Sul e Hong Kong destacaram-se nos ganhos, com subidas de 2,2%. Nesta última cidade, a Tencent Holding foi o grande chamariz. Mais modestos mas ainda no verde, seguiram os índices australiano, japonês e chinês, de Xangai. Do outro lado do oceano Pacífico, o tecnológico Nasdaq 100 mostra tendência de ganhos, numa semana repleta de divulgações de resultados no setor.





As ações mundiais acabam por se posicionar perto de máximos históricos. Apesar de o plano de estímulos de Joee Biden ainda não estar assegurado, os investidores esperam que, mais cedo ou mais tarde, chegue o apoio à economia. Da parte da Fed, reconfortam os sinais de que as compras de dívida não deverão abrandar no curto-prazo.





"Os investidores veem uma política monetária generosa e mais estímulos orçamentais. A par com os planos de vacinação, vai gerar uma massa crítica de crescimento económico mais robusto à medida que o ano progride", afirma o Bannockburn Global Forex, em declarações à Bloomberg.