Europa em leve queda com alergia ao risco a imperar. Petróleo cai em linha com matérias-primas

07h17

Futuros na "linha de água" após ganhos fortes no setor de tecnologia

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar perto da "linha de água", depois de uma sessão asiática mista, numa altura em que os investidores mudam novamente o foco, originando uma rotação de ganhos nos índices bolsistas.



Quem beneficiou mais com esta mudança foi o setor tecnológico que ontem fez com que o Nasdaq 100 registasse um novo máximo histórico, na sessão em Wall Street.



Já o S&P 500 terminou o dia de ontem de forma praticamente inalterada e é lá que os futuros deste índice estão a negociar também, nesta manhã. O mesmo se verifica com os futuros do Euro Stoxx 50, índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se de forma mista com o setor tecnológico a dar força à bolsa de Hong Kong, mas com a reunião do Banco do Japão a tirar ímpeto à bolsa de Tóquio.



Na China regisaram-se quedas depois de os reguladores nos EUA terem proposto sanções sobre os produtos da Huawei e de outras quatro empresas de Pequim.