Europa desvaloriza com novo tropeção na corrida à vacina

07h50

Bolsas negativas com dissabor em vacina para a covid-19

Os futuros dos Estados Unidos desvalorizam depois de as ações asiáticas terem fechado terça-feira sem uma direção unânime. Os investidores estão a pesar um novo rally das tecnológicas contra percalços no desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus.





Em Wall Street, o sentimento é negativo numa altura em que foi reportado que a Johnson & Johnson teve de interromper os testes à vacina que está a desenvolver contra a covid-19, face a um estado de doença que ainda não se conseguiu explicar, num dos participantes.





Na Austrália e no Japão houve ganhos, mais modestos no país do sol nascente. Na Coreia do Sul e na China as ações mostraram alterações muito ligeiras, mesmo depois de na China terem sido apresentados dados económicos que indicam uma melhoria no comércio global e uma recuperação doméstica robusta. Hong Kong resvalou, com a notícia da aproximação de uma tempestade tropical.





A abalar os ânimos dos investidores estão as notícias de que os membros da Casa Branca não esperam qualquer desenvolvimento quanto ao pacote de estímulos estas emana, ao memso tempo que os republicanos no Senado se mostram avessos à proposta da Casa Branca.Por outro lado, o impasse da vacina da Johnson veio relembrar as dificuldades para sair do estado de pandemia.





"As preocupações de momento vêm da incerteza acerca da eleição dos Estados Unidos e sobre o timing e a eficácia de uma vacina", dizem os analistas da AXA IM Core Investments, em declarações à Bloomberg.