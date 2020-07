Europa recupera otimismo com vacina na calha. Euro e ouro renovam máximos e juros de Portugal atingem mínimos de março

há 49 min. 09h38

Europa recupera otimismo com vacina na calha

As principais praças europeias posicionam-se convictas no verde, numa altura em que dois fatores conspiram a favor dos investidores: por um lado, os estímulos que foram aprovados no início da semana pelos líderes da União Europeia, que vêm dar sustento à recuperação económica pós-covid; por outro, a esperança de que seja encontrada uma vacina comercializável em breve está cada vez mais acesa, tendo em conta resultados animadores que se têm verificado nalguns testes.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, está a valorizar 0,45% para os 375,13 pontos, ultrapassando desta forma o deslize que se verificou na última sessão, até agora a única no vermelho. Os investidores mostraram-se ontem mais cautelosos perante o surgimento de um desentendimento entre as duas maiores economias do mundo, que fez temer pela saúde da economia mundial no caso de haver retaliações.



Amesterdão, Paris e Londres mostram-se sólidas com ganhos acima de 0,5%. Já Lisboa soma mais modestamente, colocando-se ligeiramente acima da linha de água.



Ainda a emprestar algum ânimo estão os números das vendas revelados pela gigante de bens de consumo Unilever, que caíram menos que o esperado. A cotada holandesa já disparou 8,62% para cotar num máximo de 5 de março.