Wall Street em alta com Fed e resultados a animar. Kodak dispara mais 140%

08h59

Chuva de resultados deixa bolsas europeias no vermelho

As bolsas europeias definiram uma tendência negativa após uma abertura entre altos e baixos, com os investidores a focarem-se nos resultados desfavoráveis que foram anunciados por diversas cotadas, num dia que está a ser muito intenso no que diz respeito ao reporte de resultados trimestrais.



O Stoxx600 desce 0,2% para 366,94 pontos e a maioria dos índices nacionais está também em terreno negativo. A exceção é o CAC-40 de Paris que soma 0,53%.



Em destaque pela negativa está o Santander, que desvaloriza 4,76% para 2,0025 euros na Bolsa de Madrid. O banco liderado por Ana Botín registou o primeiro prejuízo na sua história de 160 anos, no primeiro semestre do ano. Os resultados líquidos foram negativos em perto de 11 mil milhões de euros, depois dos banco ter constituído imparidades de 12,6 mil milhões de euros para fazer face a eventuais perdas provocadas pelo impacto da pandemia.



Entre as cotadas que estão a reagir aos resultados apresentados esta manhã o britânico Barclays desce 1,82% para 109,8 pence e o germânico Deutsche Bank soma 1,31% para 8,105 euros. A também alemã BASF afunda 4,24% para 49,87 euros e a farmacêutica francesa Sanofi "aguenta" o CAC com uma subida de 0,36% para 89,82 euros.



As notícias dos resultados das empresas norte-americanas também não foram animadoras, com o McDonald's a afundar em bolsa depois de dececionar os investidores com os números que apresentou.



Além das contas das empresas, os investidores mostram cautela antes das conclusões da reunião da Reserva Federal, que deverá manter uma política monetária ultra expansionista para ajudar a economia a recuperar da crise.