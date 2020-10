07h37

Bolsas otimistas com discurso de Xi Jinping na mira

As bolsas dos Estados Unidos e da Europa dão sinais de otimismo depois de as bolsas asiáticas se terem posicionado no verde. A Oriente, aguarda-se com expectativa o discurso do presidente chinês, Xi Jinping, que vai visitar a cidade de Shenzhen, onde se espera que revele planos para abrir partes da economia a investimento estrangeiro.





O Hang Seng de Hong Kong ganhou 2,2%, o Compósito de Xangai avançou 2,4%, o sulcoreano Kospi somou 0,4% e o australiano S&P/ASX subiu 0,5%. Apenas o japonês Topix declinou, 0,2%.





Do outro lado do Pacífico, continua a saga dos estímulos nos Estados Unidos. Ainda não há acordo para avançar com um novo pacote e Trump e Nancy Pelosi, os líderes de cada uma das forças políticas, culpam-se mutuamente da ausência de avanços. Paralelamente, Joe Biden, o candidato democrata às presidenciais, distancia-se 12 pontos percentuais à frente de Trump nas sondagens, de acordo com o Washington Post.





"Os mesmos mercados que outrora temiam uma transição democrata, agora parecem estar à espera que os democratas passem a controlar o Senado, com a liderança de Biden nas sondagens a estimular o otimismo quanto a maiores apoios económicos", afirma a Medley Global Advisors, em declarações à Bloomberg.





Na frente do coronavírus, Trump já não tem de estar sujeito a quarentena, tendo deixado de ser uma ameaça para aqueles com quem se cruze no que toca à infeção. Na Europa o cenário mantém-se preocupante, com França a bater recordes no número de infetados e a Alemanha a reportar o maior número de mortes relacionadas com covid-19 desde maio.