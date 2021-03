Europa em máximos de um ano de olhos postos na vacinação nos EUA

07h20

Futuros da Europa em leve alta de olhos postos na vacinação nos EUA

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve alta na pré-abertua de sessão desta terça-feira, apontando para um começo de dia positivo, com os investidores a olharem para os progressos feitos no plano de vacinação nos Estados Unidos, apesar do atraso na União Europeia.



Ainda a mexer com o sentimento dos mercados está o colapso do fundo Archegos Capital Management, numa altura em que ainda não são conhecidas todas as empresas implicadas e a exposição que os bancos tinham.



Por esse motivo, a sessão no Japão pintou-se de vermelho devido ao setor da banca, com o Nomura a dizer que era ainda muito cedo para estimar o impacto das perdas relacionadas com este cliente norte-americano. Na China e em Hong Kong, os principais índices valorizaram.



Ainda assim, os investidores parecem agarrar-se mais ao otimismo com o plano de vacinação em Washington, depois de ontem o presidente da Casa Branca, Joe Biden, ter dito que 90% dos adultos norte-americanos estariam elegíveis para tomar uma dose da vacina até ao próximo mês.



Com a população vacinada, a economia terá margem para se expandir mais, o que leva os juros a dez anos do Tesouro a uma nova escalada para os 1,74%.