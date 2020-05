Bolsas pessimistas à espera de discurso de Trump sobre a China

07:36

Futuros apontam para sessão de quedas nas bolsas

Os futuros das ações nos Estados Unidos e na Europa seguem a mesma tendência negativa que a maioria das bolsas asiáticas, numa altura em que Trump se prepara para falar numa conferência de imprensa sobre as medidas que pretende tomar em relação à China.





A tensão crescente entre Washington e Pequim reacendeu quando Trump apontou à China responsabilidades quanto à origem do novo coronavírus, e foi mais recentemente agravada depois de o Senado ter aprovado uma lei que pode excluir as cotadas chinesas da bolsa nova-iorquina. O último ponto de tensão é a tentativa do Governo chinês de passar uma lei de segurança que indignou os habitantes de Hong Kong e contra a qual os Estados Unidos também já se manifestaram. Este último desentendimento poderá dar azo a sanções à China.





Donald Trump lançou o sobressalto com um preâmbulo duro para o seu discurso, que ainda não tem hora marcada: "vamos anunciar o que iremos fazer em relação à China amanhã. E não estamos felizes com a China".





O clima de conflito entre as duas maiores economias do mundo pôs travão no rally que se tem vindo a verificar nos mercados, impulsionado pelo movimento de desconfinamento que, até agora, não tinha visto grandes percalços.





Para já, os futuros do norte-americano S&P500 apontam uma descida de 0,5% e, na Europa, o Stoxx50 marca uma quebra de 1,1%. No continente asiático o japonês Topix caiu 0,9%, o Hang Seng de Hong Kong também desceu, 0,7%, e o australiano S&P/ASX 200 recuou 1,1%. A contrariar, o sul-coreano Kospi, que subiu 0,3%, enquanto o Compósito de Xangai terminou em torno da linha de água.