Juros, petróleo e libra avançam com progressos na vacina

há 23 min. 17h31

Europa ganha pela segunda sessão consecutiva, mas entusiasmo esmorece

As praças do "velho continente" registaram novamente ganhos na sessão desta terça-feira, apesar de com menos entusiasmo do que na sessão de ontem. O índice de referência para a região, o Stoxx 600, ganhou 0,9%.



Os investidores começam a olhar para a vida depois da covid-19, reforçando a aposta am ativos que poderão beneficiar com o regresso à normalidade. Isto depois de ontem a Pfizer ter dito que a vacina que desenvolveu com a BioNTech tinha 90% de sucesso na prevenção do coronavírus.



Posto isto, os setores que mais têm sido afetados pela atual pandemia, são os que agora mais ganham. Exemplo disso é o setor da banca, que hoje voltou a valorizar 4,4% com os bancos espanhóis a liderar a corrida, mas também o setor das petrolíferas (+3,9%), numa altura em que os preços do petróleo sobem.



Em contraciclo estiveram as ações de tecnologia - as grandes vencedoras da pandemia - com uma queda de 2,3%, caindo pelo segundo dia.