Bolsas preparam final do ano em máximos hisóricos

Bolsas preparam final do ano em recordes

As bolsas mundiais preparam-se para fechar o ano em máximos de sempre, depois de a Ásia ter registado mais uma sessão de otimismo.





O MSCI World Index, que reúne ações mundiais, deverá fechar o ano em níveis recorde, mostrando uma subida de cerca de 14% em 2020 depois de ter disparado quase 68% desde os mínimos de março.





O índice chinês CSI 300 tocou um máximo de cinco anos no dia em que o país deu luz verde à primeira vacina para a covid-19 para uso público geral, ao mesmo tempo que novos dados apontam para uma recuperação económica sólida no país. O Compósito de Xangai (CSI300) também subiu, 1,8%, embora o Hang Seng de Hong Kong tenha sido mais contido, nos 0,3%. Austrália contrariou, com uma queda de mais de 1%. Os futuros do S&P500 não mostram tendência definida depois das subidas da sessão anterior, e os volumes são baixos.





Os investidores estão a apostar nos ativos de risco como as ações com a expectativa de que a distribuição alargada da vacina contra a covid-19 vá reanimar o crescimento económico e os lucros, ao mesmo tempo que surgem estímulos sem precedentes.



No último dia do ano a sessão nas praças europeias será mais curta, com as negociações a terminarem pelas 13h00 (hora de Lisboa).