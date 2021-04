Bolsas em queda, crude avança um ano depois do "crash" e juros de Portugal em máximos de nove meses

09h02

Europa em leve queda com tabaco a prejudicar

As praças europeias estão a negociar em leve queda na sessão desta terça-feira, recuando assim dos máximos históricos atingidos ontem no início do dia, numa altura em que os investidores continuam à espera da divulgação de mais resultados das empresas.



O Stoxx 600 - índice de referência para a região - está a cair 0,19% para o patamar dos 441 pontos, com o setor da alimentação, da bebida e do tabaco a ser o mais prejudicado nesta manhã.



Isto porque as empresas europeias produtoras de cigarros, entre as quais a British American Tobacco e a Imperial Brands estão a ser prejudicadas por um relatório que dava conta que a administração de Joe Biden, o presidente dos EUA, estaria a equacionar reduzir o nível de nicotina presente nos cigarros.



Ainda assim, as ações europeias acumulam um ganho de 10% desde o início deste ano, com a esperada recuperação económica a animar os investidores.



Depois de renovar máximos históricos por vários dias consecutivos, o mercado está agora a respirar.