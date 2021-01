Europa recupera forças com mais calma em Itália e foco no discurso de Yellen

há 36 min. 09h00

Europa recupera forças com mais calma em Itália e foco em estímulos dos EUA

As principais praças europeias alinham-se no verde, num dia de otimismo depois de as tensões na política italiana parecerem mais contidas, ao mesmo tempo que o foco dos investidores se vira novamente para as perspetivas de estímulos nos Estados Unidos.





O assunto dos estímulos volta à agenda num dia em que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, vai discursar, e espera-se que esta aproveite para mostrar o seu apoio ao pacote de 1,9 biliões de dólares proposto pela administração de Biden.





Em Itália, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, obteve esta segunda-feira a confiança dos deputados para se manter no governo, depois da demissão de duas ministras do partido Itália Viva (IV) ter aberto uma crise política, deixando o governante sem maioria no Senado.





Neste contexto, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a somar 0,32% para os 409,87 pontos. Uma tendência positiva que se prolonga desde o dia anterior, no qual houve uma inversão de rumo convicta durante a sessão. Os setores das telecomunicações e da banca são os que mais ganham dentro deste índice.





A acompanhar o Stoxx 600 seguem as principais praças, embora a maioria não ultrapasse a fasquia de 0,5%. É o caso de Madrid, Frankfurt, Paris, Londres e Amesterdão.