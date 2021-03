Bolsas da Europa caem com receio de bolha especulativa. Petróleo no maior ciclo de perdas em cinco meses

09h12

Europa em leve queda com medo de uma bolha especulativa

Os principais índices na Europa estão a negociar em leve queda na manhã desta terça-feira, apesar de alguns deles já terem estado a negociar em território positivo, revelando alguma indefinição. Contudo, por esta altura, vão-se fixando globalmente no "vermelho".



Ontem, o regulador da banca e serviços financeiros na China mostrou-se preocupado com a bolha especulativa que paira sobre os mercados financeiros na Europa e nos Estados Unidos e sobre o mercado imobiliário no seu país, levando as bolsas asiáticas para o "vermelho", durante a madrugada em Lisboa, e pressionando o início de sessão no "velho continente".



Como reação, o índice Stoxx 600 - que agrupa as maiores cotadas da Europa - perde 0,2%, com o setor petrolífero a pressionar, numa altura em que os preços do petróleo estão na sua maior sequência de perdas desde o início de outubro do ano passado.

Guo Shuqing, presidente da China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) e secretário de estado do Banco Central, referiu que as bolhas nos mercados poderiam rebentar uma vez que os "rallies" a que temos assistido vão contra os fundamentais das respetivas economias e podemos estar perante uma correção "mais cedo ou mais tarde".