Bolsas seguem em alta depois de máximos históricos com tomada de posse de Biden

Futuros da Europa em alta. Wall Street teve a melhor reação a uma tomada de posse desde 1937

Os futuros das ações europeias seguem a negociar em alta na pré-abertura de sessão desta quinta-feira, apontando para um começo de dia positivo, seguindo a tendência registada ontem em Wall Street e na sessão asiática.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores cotadas do "velho continente" - sobem 0,4%, enquanto os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,3%.



Ontem, na sessão em Wall Street, o S&P 500 registou o melhor desempenho em dia de tomada de posse presidencial desde 1937, renovando máximos históricos.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática também se cobriu de vários máximos. Do Japão (+0,5%) até à China (+1,4%), todos os índices valorizaram. A bolsa de Hong Kong (+0,1%) superou a barreira dos 30.000 pontos pela primeira vez desde maio de 2019.



Na China, as três maiores empresas de telecomunicações do país, que estão de malas à porta da bolsa de Nova Iorque, solicitaram uma revisão da decisão de expulsão, agora que Donald Trump já não é presidente do país e as relações entre ambas as regiões podem melhorar.



Os investidores olham para lá dos novos casos de covid-19 que surgem em todo o mundo, focando-se na promessa de maior apoio económico com o presidente Joe Biden.